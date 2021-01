Flavio Ferri (Delta V): la suite "Inevitable" online ancora per poche ore

E' stato pubblicato ieri 31 dicembre, e resterà disponibile fino alle 23.30 di questa sera 1 gennaio, un brano inedito di 56 minuti realizzato da Flavio Ferri, fondatore e sound designer dei Delta V. “Inevitable” è il titolo del brano, che non sarà presente nei portali digitali, come d’altronde l’intero suo ultimo lavoro “Testimone di passaggio”, ma solo su YouTube l’ultimo giorno dell’anno e per solo 24 ore.

Flavio Ferri:

«Un brano che è anche una performance visiva artistica che ho scritto per esorcizzare l’anno: un racconto musicale di quasi un’ora con soli 2 minuti di cantato in inglese. Questo è “Inevitable (suite)”. Una riflessione sul passare del tempo e la provvisorietà delle cose. Per questo la scelta di distruggerlo dopo 24 ore dalla pubblicazione»

Ferri chiude così un anno da record che lo ha visto pubblicare ben 7 lavori: una collana in cinque volumi denominata “Fast Forward” e un album sperimentale denominato “Altered Reality” che sfrutta la tecnologia 8D sound e l’album di vere e proprie canzoni “Testimone di passaggio” con numerosi ospiti ed amici..

Flavio Ferri sarà fra i protagonisti del "David Bowie Tribute Day" di Rockol, previsto per il prossimo 10 gennaio, con una sua versione - appositamente realizzata per l'occasione - di "We are the dead", un brano dall'album "Diamond Dogs".