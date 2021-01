Foo Fighters: ascolta la nuova canzone "No son of mine"

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, delle quali vi abbiamo già riferito qui, i Foo Fighters hanno reso noto un secondo brano che sarà incluso nell'album "Medicine at midnight": si intitola "No son of mine" e potete ascoltarlo qui sotto.



A novembre la band aveva fatto ascoltare "Shame shame", pubblicandone anche un videoclip

e il frontman Dave Grohl aveva descritto l'album in uscita come "il nostro 'Let's dance'", riferendosi all'albom di David Bowie del 1983.



"Medicine at midnight" è stato prodotto dalla band con Greg Kurstin (fonico Darrell Thorp, missaggi di Mark “Spike” Stent) e uscirà il 5 febbraio. I Foo Fighters saranno il principale nome in cartellone - con Billie Eilish - del festival virtuale ALTer EGO di iRadio, previsto per il 28 gennaio, al quale prenderanno parte anche Beck, The Black Keys, The Killers, Coldplay, MUSE, Blink-182, Cage the Elephant e Mumford and Sons.