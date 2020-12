L'addio di Elvis Costello al 2020

Elvis Costello pare essere davvero molto felice di abbandonare in tutta fretta questo 2020 e, se ci permettete il commento, crediamo proprio che non sia l'unico. Lo fa nella maniera che meglio conosce, ovvero cantando una canzone, dall'esemplificativo titolo, "Farewell, OK 2020".

Il nuovo brano, molto ritmato e incalzante, giunge, una tantum per festeggiare la chiusura dell'anno, sull'onda del trentunesimo album del 66enne cantautore inglese, "Hey Clockface" (leggi qui la recensione), pubblicato un paio di mesi fa.

Oltre ad avere pubblicato l'album "Hey Clockface", che è stato registrato in vari studi in Europa e negli Stati Uniti prima della pandemia. Elvis Costello ha arruolato il suo vecchio amico Iggy Pop per cantare una versione in lingua francese di "No Flag". Costello della canzone, che è inclusa in "Hey Clockface", ha detto essere stata ispirata proprio da Iggy.