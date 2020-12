NUOVOIMAIE, da domani accessibile il Fondo Artiste Madri

A partire da domani, primo gennaio 2021, sarà possibile presentare la domanda per accedere al Fondo Artiste Madri 2021, contributo istituito da NUOVOIMAIE dell’importo di 4.000,00 € una tantum rivolto alle artiste socie e mandanti dirette e aventi diritto dell’Istituto Mutualistico per Artisti, Interpreti ed Esecutori che siano diventate mamme, oppure abbiano adottato o avuto in affido pre adottivo un figlio.

I requisiti e le condizioni di accesso al fondo Artiste Madri 2021 - oltre che alla documentazione necessaria da compilare - è disponibile sul sito ufficiale dell’Istituto a questo indirizzo: il contributo, non soggetto a IVA né a ritenuta, è erogato indipendentemente dal reddito della madre o dall’ISEE del nucleo familiare. Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa e valida. Le richieste dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 marzo 2021.

Quello rivolto alle artiste madri non è l'unico provvedimento di sostegno varato dall'Istituto presieduto da Andrea Micciché nell'ultima parte del 2020: NUOVOIMAIE aveva annunciato all'inizio di questo dicembre i dettagli del fondo D'Orazio - Proietti, dedicato ai soci messi in difficoltà dall'emergenza sanitaria da Covid-19.