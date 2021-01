David Bowie Tribute Day: i Perturbazione in "Letter to Hermione" per Rockol

I Perturbazione partecipano al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una loro cover di "Letter to Hermione".

David Bowie, il quinto anniversario della morte: leggi lo speciale.

David Bowie, il quinto anniversario della morte: tutte le cover realizzate per il Tribute Day di Rockol da artisti italiani



I Perturbazione sono uno dei più importanti gruppi pop-rock della musica italiana. Nati sui banchi di un liceo scientifico alle porte di Torino, fra i pionieri dell’indie nazionale, dopo una lunga gavetta pubblicano nel 2002 l’album della svolta, "In circolo".

Quella dei Perturbazione è una storia fatta di circa 800 concerti in tutta Italia ed Europa, un Festival di Sanremo nel 2014 - durante il quale il nome della band si afferma presso il grande pubblico grazie alla canzone "L'Unica" - e una decina di dischi, fra cui album di culto come "Canzoni allo specchio" (2005), "Del nostro tempo rubato" (2010) e "Musica X" (2013)..



Oltre a pubblicare i propri dischi e all'attività dal vivo, la band ha creato una serie di prgetti a cavallo tra musica, immagini, letteratura e teatro, come nel "Concerto per disegnatore e orchestra", la sonorizzazione dei film muti "Maciste" (1915) di Borgnetto/Denizot e "The General" (1926) di Buster Keaton, lo spettacolo "Le città viste dal basso" e le canzoni scritte per "Qualcuno che tace", trilogia dedicata al teatro di Natalia Ginzburg allestita nel 2016 dal Teatro Stabile di Torino, rimessa in scena nell’estate 2020 e "Dracula – Rock Shadow Opera", spettacolo prodotto dalla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani.



"(Dis)amore", il nuovo album di inediti della band, è uscito per Ala Bianca il 29 maggio 2020.

voce: Tommaso Cerasuolo

chitarra: Cristiano Lo Mele

basso: Alex Baracco

batteria: Rossano Lo Mele