David Bowie Tribute Day: Moreno Delsignore in "Life on Mars?" per Rockol

Dopo qualche anno di gestazione nasce l’esordio discografico intitolato “Risveglio”, da cui sono estratti i singoli “Ascoltami” e “La scia del sole”, uscito nel 2018 per Vrec/Audioglobe, disco ristampato e rimasterizzato nel 2020. Sempre nel 2020 realizza insieme al chitarrista Luca Sassi il progetto "Chamber Rock" dove i due musicisti reinterpretano in versioni inedite ed intime grandi classici del rock internazionale.

Ex voce degli Scomunica, rock band lombarda attiva dal 1995 al 2006 con tre album all’attivo sulla scia del successo di band come Litfiba o Timoria, Moreno Delsignore intraprende la carriera solista dopo 22 anni di militanza sui palchi di tutta Italia, 3 album ed un background di insegnante di canto e vocal coach (sua la scuola “Il Tempio della Voce” www.iltempiodellavoce.com) che lo ha portato a collaborare con i più grandi della musica italiana (tra cui Vasco Rossi, Enrico Ruggeri, Maurizio Vandelli).

