David Bowie Tribute Day: Maurizio Marsico/Monofonic Orchestra in "China girl" per Rockol

Maurizio Marsico / Monofonic Orchestra partecipa al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una sua cover di "China girl".

Non è possibile condensare in poche righe la turbolenta, eclettica e ormai più che quarantennale attività artistica del milanese Maurizio Marsico, uno che ha attraversato la scena no wave, italodisco, punk, jazz, indie, sperimentale, alternative variando continuamente l'approccio alla materia (e cambiando uno pseudonimo dopo l'altro, sia da solista sia per le collaborazioni con altri artisti): Maurizio Marsico, Monofonic Orchestra, Soul Boy, Fontana, 'lectric Art, Maurizio & Maurizio, Frisk the Frog, Marsicoditrapani... Per farsi un'idea, oltre che consigliare la lettura della sua biografia "Life on Marsico" scritta da Christian Zingales, segnaliamo almeno il più recente album "Post_Human Folk Music".