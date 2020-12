Guns N'Roses, guardali suonare dal vivo "Black Hole Sun" dei Soundgarden

I Guns N'Roses hanno pubblicato un video della durata di trentadue minuti della performance tenuta dalla band il 13 ottobre 2019 all'Exit 111 festival di Manchester, Tennessee. La clip fa parte della serie web della band californiana chiamata 'Not In This Lifetime Selects' che include i momenti salienti del loro 'Not In This Lifetime' tour.

Questi i brani inclusi nel video: la cover degli Wings "Live And Let Die", "Shadow of your Love", la cover dei Soundgarden "Black Hole Sun", la cover di Bob Dylan "Knockin' On Heaven's Door" e "Paradise City".

In una recente intervista con il podcast 'No Guitar Is Safe' di Guitar Player, Slash ha parlato di come si è sentito a tornare sul palco con i Guns N'Roses dopo oltre venti anni nell'aprile 2016 al Troubadour di Los Angeles. "Quello fu il nostro primo concerto. Credo che l'ultima volta che suonammo lì fosse nel 1985. Non credo che ci abbiamo suonato nel 1986. Probabilmente nell'85 è stata l'ultima volta che ci abbiamo suonato. E' stato il nostro primo concerto insieme dopo 20 anni. Ovviamente avevamo molta più attrezzatura e più troupe di quanto ne avessimo in passato. C'era rumore. Ma è stato molto divertente. Cazzo, lo stare lì è stato un momento quasi toccante, guardare la folla in quel locale e provare quel tipo di sensazione nostalgica".

L'anno scorso, Slash, ha ricordato a guitar.com il suo primo concerto con i Guns N'Roses e disse che fu un'esperienza "travolgente". "E' stato molto bello. Perché era passato molto tempo, stiamo parlando di oltre venti anni dall'ultimo live nel 1994... erano passati ventidue anni dall'ultima volta che abbiamo suonato insieme. Ovviamente avevo suonato con Duff [McKagan] ma c'è una certa dinamica tra noi tre insieme. È stato fantastico ed è davvero una grande esperienza".

Il 'Not In This Lifetime' tour è il terzo tour con i maggiori incassi nella storia del Billboard Boxscore. Nei concerti del tour i membri originali della formazione, Slash, Duff McKagan e il cantante Axl Rose, erano supportati sul palco dal chitarrista Richard Fortus, dal batterista Frank Ferrer, dal tastierista Dizzy Reed e dalla seconda tastierista Melissa Reese.

Le ultime notizie sulla band riportano che sono al lavoro su di un nuovo album in studio che potrebbe vedere la luce nel 2021. L'ultimo disco dei Guns N'Roses risale a ben dodici anni fa, era infatti il novembre 2008 quando venne pubblicato "Chinese Democracy" (leggi qui la recensione). Il penultimo album del gruppo, "The Spaghetti Incident?", uscito nel novembre 2003, rimane invece l'ultimo disco che vedeva in formazione oltre a Axl Rose anche Slash e Duff McKagan.

Setlist del concerto del 13 ottobre 2019:

It's So Easy

Mr. Brownstone

Chinese Democracy

Welcome to the Jungle

Double Talkin' Jive

Better

Estranged

Live and Let Die (cover degli Wings)

Slither (cover dei Velvet Revolver)

Rocket Queen

You Could Be Mine

Shadow of Your Love

Attitude (cover dei Misfits)

Civil War

Locomotive

Slash Guitar Solo

Sweet Child o' Mine

Wichita Lineman (cover di Jimmy Webb)

November Rain

Black Hole Sun (cover dei Soundgarden)

Knockin' on Heaven's Door (cover di Bob Dylan)

Nightrain

Encore:

Don't Cry

The Seeker (cover degli Who)

Paradise City