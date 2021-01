David Bowie Tribute Day: Erica Mou in "Where are we now" per Rockol

Erica Mou è una cantautrice pugliese, classe 1990. Nel 2012 arriva seconda al Festival di Sanremo, nella categoria giovani, vincendo il Premio della Critica Mia Martini. È stata candidata ai David di Donatello 2014 per la migliore canzone originale. Attualmente vive a Tolosa e sta lavorando al suo sesto album in studio. "Nel mare c’è la sete" è il suo primo romanzo, edito da Fandango nella primavera del 2020.

Erica Mou partecipa al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una sua cover di "Where are we now".

