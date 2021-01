David Bowie Tribute Day: Boosta in "Lazarus" per Rockol

Boosta (Subsonica) partecipa al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una sua cover di "Lazarus".

David Bowie, il quinto anniversario della morte: leggi lo speciale.

David Bowie, il quinto anniversario della morte: tutte le cover realizzate per il Tribute Day di Rockol da artisti italiani



Davide Boosta Dileo, torinese, classe 1974, è un artista poliedrico con una carriera più che ventennale. Musicista, dj, compositore, autore e produttore, ma anche conduttore radio-televisivo e scrittore.

E' tastierista e co-fondatore dei Subsonica, band con all’attivo otto album in studio – 8 dischi di platino, con più di 500.000,00 copie vendute – 4 cd live e un’interminabile carriera live.



Come autore e compositore ha realizzato, tra gli altri, brani per Mina quali: “Non ti voglio più”, contenuto nell'album “Facile”, e “La clessidra” contenuto in “Caramella”.

Boosta è considerato uno dei migliori Dj italiani, è inserito nelle più importanti situazioni elettroniche e ha esperienze alla consolle dei migliori club, da Ibiza a Zurigo.



Compositore di colonne per il cinema e serie tv, tra cui “1992” e “1993” prodotte da Sky,

dal 2018 è direttore artistico dell’etichetta Cramps Records di Sony Music.

Oltre alla carriera artistica coltiva la passione per il volo, è pilota privato e sta studiando per il conseguimento del brevetto come pilota di linea.