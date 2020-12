Matt Sorum deve a Lars Ulrich dei Metallica la sua entrata nei Guns N'Roses

Il 60enne batterista statunitense Matt Sorum ha rivelato che il suo omologo nei Metallica Lars Ulrich è l'artefice del suo ingresso nei Guns N’Roses, band di cui è stato membro dal 1989 al 1997 in seguito all'abbandono di Steven Adler.

Lo scorso 26 dicembre, in occasione dei 57 anni di Lars Ulrich, Sorum ha pubblicato sul proprio canale Instagram una immagine che lo ritrae insieme al musicista danese corredata dal seguente messaggio:

“Buon compleanno al mio amico da 31 anni Lars Ulrich. Ci siamo incontrati quando i Cult (band di cui faceva parte Sorum, ndr) hanno aperto il tour di 'Justice For All' (il quarto album dei Metallica pubblicato nel 1988, ndr) e abbiamo trascorso molte notti in viaggio insieme vivendo la vita del Rock 'N' Roll. Dopo di allora siamo rimasti legati perché Lars è stato quello che ha dato a Slash il mio numero di telefono per entrare nei Guns N'Roses. Ovviamente, l'epico tour di Guns N'Roses e Metallica negli stadi è stato leggendario. Oltre a tutte le lodi musicali, la cosa più importante è che c'è sempre stato come amico."