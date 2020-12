Pink Floyd, debutta un sito a loro dedicato

È stato lanciato il sito web, Publius Enigma, che ha come focus l'attività dei Pink Floyd e di Roger Waters, Richard Wright, David Gilmour e Nick Mason dopo il 1983. Il sito fornirà "un'ulteriore attenzione e una visione ampia dello studio e dei musicisti in tournée ad essi associati".

L'editore Ed Lopez-Reyes ha descritto il progetto come un approccio accademico alla comprensione del lavoro dei Pink Floyd - incluso il lavoro di ciascuno dei suoi membri come artisti solisti - nell'era che ha avuto inizio con l'album "The Final Cut", disco pubblicato nel 1983, ultimo lavoro della band inglese con Roger Waters in formazione.

Ha detto Lopez-Reyes: "L'idea è di fornire una risorsa che abbraccia l'era dei Pink Floyd di David Gilmour, dalla uscita dal gruppo di Roger Waters fino ad oggi. Questo periodo ha posto le basi per l'era più lunga nella storia della band e per il lavoro più prolifico di ogni membro della band al di fuori della band stessa."

Lopez-Reyes è stato collaboratore ed editore del libro 'Pink Floyd: Album by Album' di Martin Popoff nel 2018. L'esordio del sito include nuove interviste con le McBroom Sisters (coriste dei Pink Floyd), Bjørn Riis (cantante e chitarrista della band norvegese degli Airbag ed editore di Gimourish.com), Scott Page (sassofonista e chitarrista ritmico dei Pink Floyd) e con Jon Carin (frontman degli Industry e collaboratore di Pink Floyd, Roger Waters e David Gilmour).