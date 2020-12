La sera in cui Bruce Springsteen suonò per intero "The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle"

Bruce Springsteen ha anticipato il suo bootleg mensile regalando ai fan, per le festività natalizie, il concerto del 7 novembre 2009 tenutosi al Madison Square Garden di New York nell'ambito del 'Working on a Dream' tour.

Quel tour venne caratterizzato dalla proposizione da parte del Boss, per la prima volta, di interi album della sua discografia, quella sera il pubblico della grande Mela potè ascoltare, dalla prima all'ultima, le canzoni del secondo album di Bruce, uscito nel novembre 1973, "The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle" (leggi qui la recensione).

Nella maggior parte dei casi durante il tour Bruce Springsteen suonò per intero "Born to Run" (leggi qui la recensione), per i due live al Madison Square Garden invece annunciò che avrebbe proposto, la prima sera, quella del 7, "The Wild, The Innocent and the E Street Shuffle", la sera seguente "The River" (leggi qui la recensione). Il sito backstreets.com riferisce che quella sera l'esibizione fu di quelle da incorniciare. Il rocker del New Jersey per l'occasione mise insieme una sezione fiati – che allora non aveva – e propose per la prima volta per intero "The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle".

"Wild Billy's Circus Story" venne eseguita per la prima volta in quel tour, così come "New York City Serenade". A chiudere il concerto la cover di Jackie Wilson di "(Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher" con la presenza sul palco di Elvis Costello.

Setlist:

Thundercrack

Seeds

Prove It All Night

Hungry Heart

Working on a Dream

The E Street Shuffle

4th of July, Asbury Park (Sandy)

Kitty's Back

Wild Billy's Circus Story

Incident on 57th Street

Rosalita (Come Out Tonight)

New York City Serenade

Waitin' on a Sunny Day

Raise Your Hand (cover di Eddie Floyd)

Does This Bus Stop at 82nd Street?

Glory Days

Human Touch

Lonesome Day

The Rising

Born to Run

Encore:

Wrecking Ball

Bobby Jean

American Land

Dancing in the Dark

(Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher (cover di Jackie Wilson) (con Elvis Costello)

Guarda qui sotto il concerto dell'8 novembre 2009 al Madison Square Garden di New York.