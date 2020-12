Kevin Bacon suona "Creep" dei Radiohead per la sua capretta

Il 62enne attore Kevin Bacon - che si è rivelato al grande pubblico cinematografico nel 1984 per la sua interpretazione nel film 'Footloose' - possiede delle capre e, stando a quanto lui sostiene, queste sono grandi fan dei Radiohead.

Per accontentarle, ha regalato loro una cover acustica di un grande classico della band inglese, "Creep", fino a che una capretta, amorevolmente, non ha finito per mordicchiargli la camicia. Bacon inizia la clip dicendo molto seriamente: "Le capre volevano che suonassi questa, non penso sia appropriata".

Comunque non è la prima volta che l'attore allieta le sue capre con chitarra e voce. L'hashtag "#GoatSongs" identifica infatti, in questi ultimi mesi, una serie di interpretazioni, tutte rigorosamente nella stalla. Tra i brani interpretati da Bacon: "Think 'Bout You" di Frank Ocean, "Don't Worry Baby" dei Beach Boys e "What’s Up" dei Four Non Blondes.

La musica per Kevin Bacon è qualcosa in più di un hobby. Insieme al fratello maggiore Michael, nel 1995, ha dato vita ai Bacon Brothers, un combo country folk rock, che ha all'attivo ben dieci album, l'ultimo dei quali, "The Way We Love", è stato pubblicato l'estate scorsa.