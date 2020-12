Viene presa in giro perché indossa una maglietta dei Metallica, allora lei...

Zaria è una ragazza che ha un discreto seguito su TikTok – un centinaio di migliaia di follower (probabilmente avrà una bella impennata verso l'alto dopo quanto accaduto) - ed ambisce ad imporsi, o solo a divertirsi, come cantante e ballerina.

In alcuni video da lei pubblicati si esibisce indossando una maglietta dei Metallica. Nulla di strano direte voi, ma l'universo dei social network (e non solo) è popolato da gente che ha la verità in tasca ed ha una facilità estrema ad emettere giudizi, soprattutto se negativi. Quindi qualcuno, pensando di prenderla in giro, chiede a Zaria di nominare il titolo di tre canzoni dei Metallica.

Zaria replica con la tranquillità dei forti, e dei fan: "La mia risposta è, 'Solo tre canzoni? Che ne dite se ve li suono alla chitarra!". E imbracciata la sei corde, dimostra che non indossa quella t-shirt per mera moda e rende soddisfazione a chi aveva avanzato tale insinuazione mettendosi alla prova con porzioni di classici della metal band californiana come "Master of Puppets" e "Enter Sandman".

Per zittire ulteriormente i criticoni ha accettato altre sfide, sempre in tema Metallica, misurandosi con l'assolo di "One" e una versione di "Battery".