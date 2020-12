Guarda il natale siciliano di Mick Jagger

Ormai Mick Jagger si può considerare un cittadino siciliano ad honorem. Il frontman dei Rolling Stones da qualche mese risiede infatti in Sicilia e lì vi ha trascorso anche il giorno di Natale. “Merry Christmas and happy holidays everyone” è il messaggio che Mick ha pubblicato sui suoi social network. Come viene riportato nelle pagine della sezione locale di Palermo del quotidiano La Repubblica, accanto al messaggio di auguri lo si può vedere in posa tra i cactus, con maglione e sciarpa a tema prettamente natalizio.

Mick Jagger ha trascorso il Natale ospite della tenuta dei marchesi di San Giuliano, a Villasmundo, frazione di Melilli, in provincia di Siracusa. In precedenza il 77enne musicista inglese aveva soggiornato, sempre nel siracusano, in un resort nelle campagne di Noto e si era recato più di una volta in un ristorante di Marzamemi.

L'assessore comunale di Melilli, Rosario Cutrona, non nasconde la sua immensa e legittima soddisfazione commentando: “Non potevo pensare che il giorno di Natale il nostro territorio venisse presentato ad oltre 2 milioni di followers direttamente da Mick Jagger, testimonial (inconsapevole) della Terrazza degli Iblei! Una meravigliosa sorpresa".