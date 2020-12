Billie Eilish pubblica un nudo di donna e perde 100.000 follower

Billie Eilish ha partecipato a una sfida sui social media, ha pubblicato dei suoi disegni che mostrano seni di donna e si è ritrovata improvvisamente con 100.000 follower in meno sul suo account Instagram. Non crediamo che la diciannovenne cantautrice californiana abbia sofferto più di molto per la inaspettata emorragia di 'seguaci', considerando che il suo profilo Instagram è 'seguito' da 73 milioni di persone.

E' accaduto che Billie ha partecipato a una sfida lanciata su Instagram chiamata 'Post a Picture Of'. Tra le altre cose le è stato richiesto di pubblicare 'a drawing you’re really proud of' (un disegno di cui sei davvero orgoglioso/a), la musicista ha allora condiviso la pagina di un quaderno piena di disegnini di corpi femminili nudi disegnati da lei, con l'aggiunta del commento: "Probabilmente adoro le tette".

Non è dato sapere se il disegno può avere violato qualche regola sul decoro del social network per avere mostrato delle nudità, ma, tutto sommato, la vicenda non sembrerebbe essere così grave e trasgressiva: in fondo, sono solo dei disegni e non pare esserci ombra di una disdicevole malizia. Sta di fatto che un fan più attento degli altri ha notato che nella prima mezz'ora da quando è stata pubblicata la fotografia, la Eilish ha perduto ben 100.000 follower.

Una volta che Billie è venuta a conoscenza della cosa leggendo il mesaggio del fan, lo ha inserito nella schermata e ha così commentato – facendosi sopra una bella risata - quella inaspettata reazione dei fan al suo disegno: "LMFAOOO (laughing my fucking ass off, ndr) y’all babies smh".

