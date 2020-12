Bruce Springsteen è ricco? Nemmeno Max Weinberg se la passa male…

Bruce Springsteen è ricco? Con un patrimonio stimato in 500 milioni di dollari il Boss non se la passa male. "Springsteen on Broadway", la sua ultima serie di concerti, quella che tra il 2017 e il 2018 lo ha visto esibirsi sul palco del Walter Kerr Theatre di New York, ha fatto registrare incassi al botteghino pari a 113 milioni di dollari. Negli ultimi tempi non può dire di passarsela male neppure il suo batterista, Max Weinberg (alle sue spalle nella foto in alto), dal '75 membro della E Street Band. Il musicista ha recentemente venduto la sua casa a Delray Beach, nella contea di Palm Beach, in Florida, per la bellezza di 5,15 milioni di dollari.

La casa, sita al numero 1041 di Seaspray Avenue della rinomata località balneare, è stata venduta dal 69enne batterista e da sua moglie Rebecca, ex insegnante di storia sposata da Weinberg nel 1981, a Roger Hoit, amministratore delegato di Moelis & Co., banca d'investimento con sede a New York.

Quella immobiliare è un'attività collaterale di Weinberg, che negli anni ha acquistato e poi venduto diverse proprietà in Florida: nel 2018 cedette un'altra casa a Palm Beach per 6,8 milioni di dollari (che però aveva acquistato per 7,5 milioni due anni prima).

La proprietà appena venduta era stata valutata nel 2019 per 5,3 milioni di dollari. Grande 473 metri quadri, la casa comprende sei camere da letto, cinque bagni e altri due bagni di servizio. Costruita nel 2013, l'abitazione ha anche uno spazio per gli ospiti, tre posti auto e una piscina.