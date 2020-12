Sanremo 2021 Achille Lauro ospite tutte le sere. Amadeus: "Sta preparando cose meravigliose"

Achille Lauro torna al Festival di Sanremo. Stavolta non in gara, ma come ospite fisso: l'artista romano salirà sul palco dell'Ariston per tutte e cinque le sere del Festival 2021, in programma dal 2 al 6 marzo. A confermare le indiscrezioni, circolate già negli scorsi giorni, è stato Amadeus questa mattina, nel corso della conferenza stampa di presentazione della serata di Capodanno di Rai1, da lui condotta insieme a Gianni Morandi. Amadeus ha poi confermato la presenza al suo fianco, come co-conduttrice, di Elodie. E quella di Zlatan Ibrahimovic: "Non salterà neppure una partita del Milan". Il conduttore ha anche parlato approfonditamente del progetto della nave, già finito al centro delle polemiche: "Un'idea bellissima. Gli italiani vogliono il Festival".

A proposito della presenza fissa di Lauro nel cast, dopo la partecipazione al Festival 2019 con "Rolls Royce" e di quest'anno con "Me ne frego", Amadeus ha detto:

"Sta preparando 5 quadri. A me piace chiamarli così. Sono 5 cose bellissime, un'esibizione più bella dell'altra.

Elodie sarà presente, fa sapere Amadeus, in almeno una delle cinque sere della manifestazione. La cantante romana ha partecipato al Festival per la prima volta nel 2017 con "Tutta colpa mia", tornando all'Ariston quest'anno con "Andromeda", settimo posto nella classifica finale. Tornerà a Sanremo dopo i successi di "Guaranà" e "Ciclone", tra i tormentoni dell'estate 2020:

"Sarà una delle piacevoli presenze femminili in una delle cinque sere".

Accordo raggiungo anche con il bomber del Milan Zlatan Ibrahimovic, che affiancherà Amadeus in tutte e cinque le serate del Festival.