Morgan torna all'Ariston di Sanremo. Ma per suonare Tenco

Morgan torna sul luogo del delitto, il palco del Teatro Ariston di Sanremo, a distanza di dieci mesi dalla lite in diretta con Bugo durante la terza serata del Festival che lo scorso febbraio spinse il cantautore lombardo a lasciare il palco determinando di fatto l'esclusione della coppia di "Sincero" dalla gara, con tutto ciò che avrebbe poi comportato, tra polemiche, insulti e ricorsi alle vie legali.

L'ex leader dei Bluvertigo è stato protagonista dell'esibizione d'apertura dell'edizione 2020 della cerimonia di consegna delle Targhe Tenco, che è stata ospitata dal teatro della città dei fiori ma a causa della pandemia da Covid-19 si è svolta a porte chiuse, diventando uno speciale trasmesso ieri in seconda serata su Rai3. Come prima di lui avevano fatto - tra gli altri - Patty Pravo, Elisa e l'anno scorso anche Achille Lauro (l'artista capitolino, tra le polemiche, fu accompagnato al piano proprio da Morgan), il cantautore ha eseguito la cover di "Lontano lontano" che da tradizione apre la rassegna, e - in chiusura - quella di "Vedrai vedrai": niente sbavature e niente colpi di testa, stavolta, vuoi anche perché l'esibizione non è stata trasmessa in diretta ma registrata. Potete rivederla qui, dal minuto 0.40 al minuto 2.35, e poi dal minuto 56.35 alla fine.

Morgan negli ultimi giorni è tornato al centro delle polemiche dopo aver frontalmente attaccato ad Amadeus, reo di averlo escluso dai 26 big in gara al Festival di Sanremo 2021 (dove invece rivedremo Bugo, stavolta da solo). L'ex giudice di "X Factor" ha fatto sapere di aver proposto al conduttore e direttore artistico e ai suoi collaboratori ben cinque pezzi, tutti scartati per "scelte artistiche". In seguito agli attacchi, Amadeus e la Rai hanno deciso di radiare Morgan anche dalla giuria di Sanremo Giovani che lo scorso 17 dicembre, in prima serata su Rai1, avrebbe dovuto scegliere le Nuove Proposte in gara al Festival (in studio anche i 26 big scelti da Amadeus, compreso lo stesso Bugo), scatenando l'ira del cantautore.

Morgan, che lunedì scorso ha disertato la conferenza stampa di presentazione dello speciale dedicato al Premio Tenco, ha pubblicato sui social una delle cinque canzoni scartate da Amadeus, "Il senso delle cose", parte di un'iniziativa lanciata sui social che lo vedrà pubblicare le altre quattro canzoni solo se riceverà una donazione da 20 mila euro da parte dei fan (in sostanza, ogni volta che saranno raccolti 5 mila euro, pubblicherà una nuova canzone). Non è dato sapere cosa farà poi con quella somma.