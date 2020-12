Nandi Bushell, la piccola batterista che ha sfidato Dave Grohl, ora omaggia gli Slipknot

La giovane Nandi Bushell, 10 anni, ha pubblicato una nuova cover alla batteria. A questo giro la piccola polistrumentista ha deciso di utilizzare per la prima volta un doppio pedale, scegliendo come brano "Unsainted" degli Slipknot, tratta dall'ultimo album "We Are Not Your Kind" del 2019. "Sì! Sono una metallara totale! Adoro quanto sia fantastica la batteria degli Slipknot! Questa canzone si chiama #unsainted! Batteria incredibile Jay Weinberg! Con questa canzone voglio sfidare al mio gioco Corey Taylor!", ha scritto la giovane sui social.

Dapprima Nandi sfidò Dave Grohl a fare una cover di "Everlong", cavallo di battaglia dei Foo Fighters. Disse la ragazza sulla sua pagina YouTube"Dave Grohl, ti sfido alla batteria". E nella descrizione del video, scrisse: "Il mio sogno è suonare un giorno con Dave Grohl, Taylor Hawkins e tutti i Foo Fighters! Signor Grohl, mi piacerebbe fare una battaglia alla batteria con lei! Amo "Everlong" è davvero difficile da suonare perché è veloce ma è così divertente!!!". Grohl accettò la sfida e la rilanciò. Chiamando la ragazzina a mettersi alla prova con "Dead End Friends" dei Them Crooked Vultures. La Bushell (vestita come Grohl) non si è di certo tirata indietro, e imitando quasi ogni mossa fatta dal frontman dei Foo Fighters nel suo video, e gli ha scritto: "Scacco matto! Gli dei del rock ci sorridono".