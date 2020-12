I fantasmi delle feste di Vinicio Capossela

“La baldoria è interdetta, ai domiciliari anche lei”, aveva spiegato Vinicio Capossela sui suoi programmi per le feste 2020. “Ma musica e i fantasmi ci abitano lo stesso e Dicembre è il loro mese”.

Alla fine, il cantautore ha trovato un modo per farla lo stesso, quella baldoria che quest'anno sembrava sospesa per il lockdown. Il luogo del crimine è sempre lo stesso, il Fuori Orario di Taneto di Gattatico, dove da 20 anni Capossela tiene concerti natalizi “ad alta espansione emotiva”. Ma quest'anno concerto è digitale e a distanza, perché questo è un periodo in cui “se vuoi bene a qualcuno devi stargli lontano”. Così Capossela si è inventato Il “concerto di Natale ai tempi del coprifocolare”: un livestream dal prezzo modico (12€) ma dal ricco contenuto (oltre due ore di musica), visibile fino al 6 gennaio.

Non è un concerto normale, perché i concerti di Capossela non sono mai normali. Come già nel livestream per il Teatro Regio di Parma, Capossela dà una forma teatrale al racconto. Nell'assenza del dialogo con il pubblico, il livestream diventa un dialogo con il locale, che Capossela presenta dai camerini agli anfratti, con le sue persone e i suoi personaggi, con le canzoni e con la sua storia. Alla performance del 2020, in solitaria con la band, sono alternati frammenti e fantasmi delle feste passate, come in un canto di Natale di dickensiana memoria, in attesa di quelli futuri.

Capossela passa in rassegna cappelli, costumi e il suo repertorio di questo periodo: “standard natalizi in chiave swing, versioni cromate dei primi dischi, e fantasmi della cultura popolare: licantropi, male bestie, corse degli asini e stregonerie”. Bellissime le versioni italianizzate di "Jingle bells" e "Santa Claus is coming to town", ma il posto d'onore spetta ai brani originali a tema, da "Christmas song" ad "Al veglione".

In in un modo o nell'altro anche quest’anno ci sono tutti i personaggi del suo immaginario, pure le bestie e il Mago Wonder in collegamento da Hollywood. Il "concerto di Natale ai tempi del coprifocolare” mantiene una malinconia di fondo che è parte della musica di questo periodo e della musica di Capossela in generale. Una malinconia che in questa dimensione - il locale semi vuoto - e con questa performance è amplificata fino a diventare un luogo perfetto in cui perdersi. Anche nella dimensione del livestream, un concerto di Capossela rimane imperdibile: abbondante come un pranzo di Natale, ma di quelli con cibo buono e ingredienti di prima qualità.

Scaletta