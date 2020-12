Taylor Swift, "Evermore" è in cima alla classifica Billboard 200 per la seconda settimana

Il 2020 è l'anno di Taylor Swift. Dopo aver pubblicato lo scorso luglio "folklore" (leggi qui la recensione) è tornata sulle scene con "Evermore" . Il disco si avvale delle collaborazioni di Haim, National e Bon Iver. È l'uscita dal tunnel - sua, ma non solo - la chiave di lettura che meglio si presta a raccontare il progetto, il secondo in meno di cinque mesi. L'album è in cima alla classifica Billboard 200 per la seconda settimana. Domina le classifiche e ottiene sempre puà consensi (leggi qui la nostra recensione).

Quindici giorni fa lo ha presentato così: "Per dirla chiaramente, non potevamo smettere di scrivere canzoni. Per cercare di dirla in maniera più poetica, pareva che fossimo ai margini dei boschi folcloristici e avessimo una scelta: voltarci e tornare indietro oppure viaggiare più lontano nella foresta di questa musica. Abbiamo scelto di andare più a fondo. Non l'ho mai fatto prima. Nel passato ho sempre trattato gli album come epoche uniche e passavo alla pianificazione di quello successivo dopo che un album era stato pubblicato. In "folklore" c'era qualcosa di diverso. Nel farlo, mi sono sentita meno come se stessi partendo e più come se stessi tornando. Ho amato l'evasione che ho trovato in questi racconti immaginari/non immaginari. Ho adorato il modo in cui avete accolto con favore i paesaggi onirici, le tragedie e le storie epiche di amore perduto e ritrovato nelle vostre vite. Quindi ho continuato a scriverli. E ho adorato creare queste canzoni con Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB (William Bowery, lo pseudonimo del fidanzato della Swift, Joe Alwyn, ndr) e Justin Vernon. Questa volta abbiamo anche accolto al tavolo della nostra cucina musicale alcuni amici nuovi (e di vecchia data)..."