Discografia, il 2020 in UK: il formato fisico tiene, record del vinile

Nonostante l’emergenza sanitaria abbia sostanzialmente bloccato il settore della musica dal vivo, che negli ultimi anni si era rivelato un eccezionale volano per la filiera creativa globale, il 2020 non passerà agli annali come un annus horribilis tout court, per la discografia inglese: come rivelato dalle statistiche elaborate dalla British Phonographic Industry, associazione di categoria del comparto musicale britannico, negli dodici mesi appena trascorsi le vendite di musica registrata su supporto fisico hanno registrato i dati più alti mai fatti segnare dall’inizio del nuovo millennio.

Benché lo streaming, ormai, rappresenti i quattro quinti del consumo di musica oltremanica, in Gran Bretagna nel 2020 sono stati venduti 5 milioni di vinili, il dato più alto dall’inizio degli anni Novanta: a fare la parte del leone tra i bestseller in formato 33 giri sono stati band e artisti “classici” come Fleetwood Mac, AC/DC, Oasis, Nirvana e Queen, anche se nomi del tutto contemporanei e maggiormente legati al pop come quelli di Harry Styles e di Kylie Minogue sono stati capaci di conquistare una posizione nella top ten.

Non sono solo i 33 giri e i 7 pollici a vedere i propri indici di vendita in forte rialzo: anche le audiocassette - formato tornato in auge da appena qualche stagione ma in nicchie maggiormente legate ad ambiti indipendenti che al mercato mainstream - hanno destato l’attenzione degli osservatori, registrando un indice di vendita doppio rispetto all’anno passato grazie anche a titoli come “Chromatica” di Lady Gaga, “Calm” dei 5 Seconds Of Summer e “Weird” di Yungblud.

"In un anno in cui tutte le nostre vite sono cambiate, il potere della musica di ispirare non è mai stato così evidente”, ha commentato il ceo di PBI Geoff Taylor: “L'immediatezza e la comodità dello streaming lo rendono il formato audio preferito per la maggior parte dei nostri ascolti, ma sempre più fan scelgono di avvicinarsi ai loro artisti e album preferiti su vinile. E’ straordinario che le vendite di LP e cassette audio siano aumentate in questa proporzione, date le sfide che abbiamo dovuto affrontare. L'aumento delle vendite nonostante le chiusure dei negozi dimostra il fascino senza tempo dei formati fisici da collezione insieme alla continua connettività dello streaming”.

Ecco, di seguito, le classifiche dei vinili e delle cassette più venduti in Gran Bretagna nel 2020:

Vinili più venduti:

Fleetwood Mac – Rumours Oasis – (What’s The Story) Morning Glory? Amy Winehouse – Back To Black Nirvana – Nevermind Harry Styles – Fine Line Kylie Minogue – Disco AC/DC – Power Up Queen – Greatest Hits IDLES – Ultra Mono Arctic Monkeys – Live At The Royal Albert Hall



Cassette più vendute: