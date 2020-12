Musica e listini: settimana di riflessione prima di fine 2020

Con il giorno di Natale si è chiusa una settimana, quella scorsa, che si potrebbe definire di galleggiamento.

Ferme le comunicazioni per le festività, troppo presto per stilare consuntivi sullo shopping di fine anno, la maggior parte dei titoli legati all'industria musicale ha oscillato intorno alla parità rispetto alla settimana precedente, con una prevalenza di ricaduta in territorio leggermente negativo ma nel complesso senza scossoni verso l'alto o verso il basso. E' stato il caso di due big tech come Amazon e Google (Alphabet), mentre è accaduto il contrario per Apple.

Perdono leggermente terreno Vivendi e Spotify mentre chiudono in gloria Hipgnosis, Tencent e Warner Music Group: tutti titoli che avevano corso abbastanza nelle ultime 4 settimane e che al momento paiono vedersi dividere le loro strade, almeno nel brevissimo termine.

Calano anche Avid, Live Nation e Sirius. Resta invece positiva a livello settimanale Sonos, nonostante le prese di beneficio di venerdì con un calo superiore al 2%.

Di seguito, il dettaglio dei titoli osservati in ordine alfabetico.