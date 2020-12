Salmo allerta i fan: nuova musica in arrivo

Una data - quella dell'8 gennaio - e una cassa che suona. Così Salmo allerta i fan e si prepara a tornare sulle scene con nuova musica. Il 36enne rapper sardo ha pubblicato oggi su Instagram un post dando idealmente il via a un countdown di dodici giorni, che scadrà alla mezzanotte di venerdì 8 gennaio.

Il messaggio è chiaro: è in arrivo qualcosa. Un album? L'ultimo, "Playlist", campione delle classifiche, risale al novembre del 2018. L'anno successivo il rapper spedì nei negozi e sulle piattaforme di streaming "Playlist live", tratto dal tour della tournée legata al disco di "90min", "Il cielo nella stanza" e "Cabriolet".

Certo che in questi mesi Salmo non è certo rimasto con le mani in mano. Nell'estate dello scorso anno la sua Machete Crew ha pubblicato il "Machete Mixtape 4", contenente pezzi del rapper e di amici e colleghi come Lazza, Hell Raton (poi lo avremmo visto dietro al bancone dei giudici di "X Factor"), Dani Faiv, Tha Supreme, Nitro e altri. E poi le collaborazioni con Ghali per "Boogieman", con Dani Faiv per "Cioilflow", con Vegas Jones per "Sballo shallo", con la Dark Polo Gang per "Pussy", con Emis Killa, Jake La Furia e Fabri Fibra per "Sparami" e con Slait e Young Miles per "Machete satellite".

Quest'estate Salmo aveva in programma due concerti negli stadi, uno allo Stadio Comunale di Bibione e l'altro - attesissimo - a San Siro a Milano, che lo avrebbero visto diventare di fatto il primo rapper ad esibirsi da solista, dopo Fedez e J-Ax a San Siro, in uno stadio italiano. A causa della pandemia entrambi gli eventi sono stati posticipati al 2021: emergenza permettendo, il rapper dovrebbe esibirsi il 3 luglio a Bibione e il 12 a Milano.