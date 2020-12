Il "Settebello" di Galeffi, piano e voce per Rockol

Galeffi prova a ricalare il suo "Settebello", sperando che stavolta la mano sia più fortunata. L'ultimo album del 29enne cantautore romano, uscito in primavera in pieno lockdown solo in formato digitale, quando i negozi di musica erano chiusi, e acquistabile in vinile solamente online, arriva per la prima volta sugli scaffali in formato fisico in versione cd. Con due tracce in più, "Il regalo perfetto" e una nuova versione di "Cercasi amore".

Ideale successore di "Scudetto", il disco con il quale, nel 2017, Marco Cantagalli - questo il vero nome di Galeffi - provò a conquistare uno spazio tutto suo nella cerchia della nuova scena cantautorale, quella del giro indie o itpop (entrando nel roster di Maciste Dischi, la stessa etichetta di Canova e Gazzelle), "Settebello" non ha avuto vita semplice: "Le aspettative ad un certo punto sono cambiate. Quando abbiamo iniziato a percepire quello che stava succedendo a causa dell'emergenza abbiamo fatto riunioni su riunioni con i discografici e i distributori. 'Io questo disco ce l'ho da mo'. Non ce la faccio più a tenerlo nel cassetto', ripetevo io. Abbiamo pensato che fosse comunque giusto farlo uscire. Però senza concerti, che danno una spinta importante, soprattutto per uno come me, che non faccio chissà quali numeri sulle piattaforme di streaming, le cose non sono andate come speravo. Così mi sono messo subito a lavorare a cose nuove. Ma ci sembrava giusto chiudere il cerchio di 'Settebello' entro il 2020, dandogli una seconda possibilità: vederlo stampato, altrimenti sarebbe stato un aborto", racconta il cantautore, che qui sotto suona piano e voce per Rockol la canzone che dà il titolo all'album intero.

Il singolo che ha accompagnato l'uscita di "Settebello", "Il regalo perfetto", è accompagnato anche da un videoclip in linea con il tema natalizio del brano. Il video è una collezione di filmati d'infanzia del cantautore, molti dei quali girati durante diversi cenoni di Natale, con un Galeffi bambino circondato dal calore dei parenti e dai regali.