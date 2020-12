Manuel Agnelli: "Sanremo? Un circo. La tv ti cannibalizza"

"Sanremo è un circo che conosco bene. Svolti se porti te stesso e la tua estetica. Sono contento che la scena indipendente sia uscita dal ghetto: ci eravamo reclusi per paura della tv": il cast del Festival 2021 ha convinto anche un duro e puro come Manuel Agnelli, che l'Ariston lo ha frequentato più volte (calcò quel palco con la sua band nel 2009 con "Il paese è reale" e tornò come solista nel 2019 accompagnando Daniele Silvestri e Rancore su "Argentovivo" nella serata dei duetti) e che in un'intervista concessa a "Il Messaggero", pubblicata oggi sulle pagine del quotidiano romano, non manca di commentare piacevolmente la presenza nella lista dei 26 big in gara di artisti come i Coma Cose, La Rappresentante Di Lista e gli Extraliscio. Reduce dal ritorno dietro al bancone dei giudici di "X Factor", il rocker - nel cast del Capodanno in streaming di Roma insieme a Gianna Nannini, Diodato, Elodie, Carl Brave e Gemitaiz - traccia un bilancio del suo 2020, anticipando i vari impegni in programma nell'anno che sta per cominciare, tra l'album solista, il nuovo disco degli Afterhours e, forse, un nuovo programma in Rai dopo "Ossigeno" (trasmesso nel 2018 e nel 2019 su Rai3 in seconda serata).

Nell'intervista Agnelli ribadisce cosa lo ha spinto a tornare quest'anno dietro al bancone di "X Factor", accanto a Emma, Mika e Hell Raton (con il quale è pure arrivato allo scontro):

"La voglia di dimostrare che c'è altro oltre i tormentoni da una stagione. La produzione mi ha dato l'occasione di raccontare una visione della musica lontana dalle logiche dei numeri e del risultato a tutti i costi".

Una sfida vinta?

"Sì. Il secondo posto dei Little Pieces of Marmelade, un duo composto da un chitarrista e da un batterista che canta, non proprio la classica proposta dei talent, è stato un trionfo. E ha dimostrato che il pubblico è curioso, anche se tv e radio propinano le solite cose, rendendo il mercato asfittico".

Sulla tv:

"Ti cannibalizza, ti sporca. Nel mio caso no, perché sono sempre stato abile a sfruttarla per veicolare i miei valori".

Quanto a "Ossigeno", il suo bel programma di approfondimento musicale in onda in seconda serata su Rai3 per due stagioni e poi cancellato, Agnelli fa sapere: