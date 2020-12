Classifiche USA: Billboard sospende a tempo indeterminato la Social 50 Chart

L’edizione americana di Billboard ha annunciato oggi, sabato 26 dicembre, la sospensione della classifica Social 50 Chart: come ha fatto sapere la stessa testata americana per mezzo di una nota, l’interruzione nella pubblicazione è imputabile a un avvicendamento delle società fornitrici dei dati.

La testata ha fatto sapere di essere pronta a riprendere la pubblicazione della classifica già nella prima parte del 2021 e di essere già “in trattative per rilanciare i Social 50 tramite un nuovo partner”. La sospensione della Social 50 si rifletterà anche nella compilazione delle classifiche Billboard Artist 100 ed Emerging Artists, che hanno utilizzato i dati dei social media in aggiunta alle loro altre metriche di trasmissione radiofonica, stream e vendite di album / brani. Tuttavia queste classifiche non verranno messe sospese durante la pausa dalla pubblicazione della Social 50.

In tema di classifiche e società di elaborazione dati, è da segnalare la recente mossa di SNEP, associazione di categoria che rappresenta l’industria discografica francese, che appena lo scorso 18 dicembre aveva fatto sapere di aver risolto il contratto con Gfk per l’elaborazione dei dati di vendita in favore della Official Charts Company, azienda britannica che stila le classifiche oltremanica controllata dalla British Phonographic Industry.