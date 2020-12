Smashing Pumpkins: Billy Corgan ha cestinato un album natalizio

Intervistato dalla giornalista Jenniffer Weigel, il frontman degli Smashing Pumpkins Billy Corgan ha fatto sapere di avere abortito il progetto di un album natalizio al quale aveva iniziato a lavorare due anni fa.

“Per la verità avevo iniziato a lavorarci”, ha spiegato il leader e frontman della band di “Siamese Dream”: “Però l’ho fatto un po’ di fretta, e il risultato non mi ha soddisfatto, così ho buttato via tutto. Avevo scritto un po’ di canzone, e ne avevo trovate un po’ di sconosciute, oltre a un paio di classici che mi piacciono. Spero di venirne a capo, tra un po’, ma al momento il progetto è del tutto bloccato”.

In effetti Corgan aveva ventilato l’idea di pubblicare un album natalizio nel 2018 nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano americano USA Today. Alla domanda se avesse preferito registrare brani originali o cover di materiale già edito, l’artista rispose: “Vorrei fare un misto di entrambe le cose. Avevo pubblicato un paio di canzoni natalizie, e pensavo che sarebbe stato belle registrare per l’album che vorrei fare. Probabilmente sarà un disco acustico, perché mi sembrerebbe un po’ strano fare un disco natalizio ‘movimentato’, anche se di fatto mi piace ‘Jingle Bell Rock’, che fondamentalmente è un pezzo rockabilly anni Cinquanta. Non saprei: quando penso alla musica natalizia, penso a qualcosa da ascoltare seduto intorno all’albero con i bambini, e non a qualcosa da ballare. Non mi ci vedo a fare un album natalizio in chiave rock”.

Uno dei due brani ai quali ha fatto riferimento Corgan è “Christmastime”, inserito nella compilation del 1997 “A Very Special Christmas 3”, raccolta benefica destinata a supportare la causa dei giochi paralimpici alla quale hanno contribuito, tra gli altri, Sting (con il traditional "I Saw Three Ships"), Sheryl Crow (con "Blue Christmas" di Billy Hayes e Jay W. Johnson), Chris Cornell (con una versione dell’”Ave Maria” di Schubert interpretata con gli Eleven), Dave Matthews (con la sua "Christmas Song"), Steve Winwood e Patti Smith, rispettivamente con i traditional "Christmas Is Now Drawing Near at Hand" e "We Three Kings".