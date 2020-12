Pooh, stasera in TV su Rai 5 il musical ‘Pinocchio’

Andrà in onda nella serata di oggi, sabato 26 dicembre, alle 21 e 15 “Pinocchio, il grande musical”, spettacolo teatrale ispirato al celebre romanzo di Carlo Collodi scritto da Pierluigi Ronchetti e Saverio Marconi e diretto dalla stesso Marconi, con nel ruolo di protagonista Manuel Frattini, premiato attore, coreografo e ballerino scomparso prematuramente nell’ottobre del 2019 all’età di 54 anni: le musiche della pièce furono scritte dai Pooh, su testi di Valerio Negrini - lo storico paroliere del gruppo, morto nel 2013 - e Stefano D’Orazio, batterista della formazione di “Pensiero” venuto a mancare lo scorso 6 novembre.

Portato in scena dalla Compagnia della Rancia a partire dal 2003, lo show è stato presentato centinaia di volte al pubblico italiano, totalizzando complessivamente oltre mezzo milione di spettatori, con repliche internazionali a - tra le altre città - Seul e New York.

Nel cast originale, oltre a Frattini nel ruolo di Pinocchio, figurano Pietro Pignatelli in quello di Geppetto, Felice Casciano e Simona Patitucci in quelli del Gatto e la Volpe, Mauro Simone in quello di Lucignolo, Arianna Martina Bergamaschi in quello della Fata Turchina, Andrea Verzicco in quello del Grillo Parlante e Roberto Nencini in quello di Mangiafuoco.