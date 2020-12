Raffaella Carrà, sfumate a causa del Covid interviste a Emma, Achille Lauro, Mika e Ferro

Raffaella Carrà avrebbe dovuto incontrare Emma Marrone, Achille Lauro, Tiziano Ferro e Mika per realizzare una nuova stagione del programma di Rai 3 “A raccontare comincia tu”, nel quale la storica showoman intervista personaggi di primo piano dello spettacolo. Poi, però, l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha costretto sia la voce di “Tuca tuca” che la rete televisiva a cambiare i piani.

A raccontarlo è stata la stessa Carrà nel corso di un’intervista rilasciata a Maria Volpe per l’inserto del Corriere della Sera “7”:

"Avevamo già organizzato tutto per girare le quattro nuove puntate. Sarei dovuta andare a Milano a incontrare Achille Lauro: volevo scoprire la sua intimità, perché lui non è solo uno che si veste da matto, come del resto abbiamo fatto io o Renato Zero. Se vesti in modo così stravagante devi avere qualcosa dentro, devi avere coraggio e qualcosa da raccontare. Poi sarei dovuta andare in California per Mika e a Los Angeles per Tiziano Ferro, con cui ho un rapporto bellissimo. E infine Emma. Anzi Emma era la prima, stavamo per partire per Lecce"