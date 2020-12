Killers, c’è già la tracklist del nuovo album?

Con un post pubblicato sui propri canali social ufficiali i Killers hanno comunicato quella che potrebbe essere la tracklist del loro nuovo album di inediti in studio, ideale seguito di “Imploding The Mirage”, l’ultima prova sulla lunga distanza firmata dalla band di Brandon Flowers uscita solo lo scorso 21 agosto: l’elenco, non accompagnato da alcun commento, è composto da undici canzoni, i cui titoli rispondono a “Pressure Machine”, “In Another Life”, “Sleepwalker”, “In The Car Outside”, “A Terrible Thing”, “Runaway Horses”, “West Hills”, “The Getting By”, “Cody (The Miracle)”, “In This Quiet Town” e “Desperate Things”.

“Sapete come si dice sempre, vero?”, aveva spiegato lo stesso Flowers lo scorso mese di agosto a margine di un’intervista rilasciata al New Musical Express per promuovere “Imploding The Mirage”: “Quando qualcuno fa un disco dice di aver pronte cinquanta canzoni, abbastanza per pubblicare almeno un altro album. Beh, noi lo faremo davvero. Sono già tornato in studio con Rado e Shawn, e sono emozionato. Questo nuovo disco potrebbe essere anche meglio di ‘Imploding The Mirage’”.

Se le tempistiche comunicate da Flowers dovessero trovare effettivo riscontro, il nuovo album dei Killers potrebbe essere pubblicato il prossimo mese di maggio, poco prima dell’inizio della prossima bella stagione che - nella speranza della quasi totalità dell’industria musicale - potrebbe, grazie alle campagne vaccinali al via proprio in questi giorni, segnare la definitiva ripartenza degli spettacoli musicali dal vivo dopo la pausa forzata imposta dalla pandemia da Covid-19.