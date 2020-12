Classifiche, tutte le novità della settimana del 25 dicembre: in UK exploit di Paul McCartney

La settimana di Natale vede poche ma rilevanti novità fare irruzione nelle classifiche di vendita internazionali: a causa delle festività quelle compilate da Gfk per FIMI relative al mercato italiano saranno rese noto solo a partire dal prossimo lunedì, 28 dicembre.

Riguardo il mercato domestico, sono tuttavia state pubblicate quelle di Radio Airplay e Airplay Absolute Beginners. La prima, che in vetta ha per la seconda settimana consecutiva “Don’t Worry” dei Boomdabash, segnala i nuovi ingressi di:

“Afterglow” di Ed Sheeran (37)

“Bye Bye” di Oscar Anton (48)

“Uomo di varie età” di Claudio Baglioni (65)

“Partenope” di Clementino (92)

Più movimentata è la top ten della classifica Airplay Absolute Beginners, che pur avendo per la seconda settimana consecutiva in prima posizione “Vittoria” della fresca trionfatrice di X Factor Italia Casadilegno segnala i nuovi ingressi di:

“Blanc Orange” di Rhove (2)

“La Chance” di Kamilla (4)

Negli USA la settimana natalizia è tutta negli segno di Taylor Swift: la diva del pop a stelle e strisce ha visto il suo nuovo album “Evermore” schizzare in testa alla chart di vendita degli album Billboard Hot 200, dove si segnalano gli altri seguenti ingressi:

“Man on the Moon III: The Chosen” di Kid Cudi (2)

“Thats What They All Say” di Jack Harlow (5)

“Cuttin’ Grass, Vol. 1: The Butcher Shoppe Session” di Sturgill Simpson (33)

“Cuttin’ Grass, Vol. 2: The Cowboy Arms Sessions” di Sturgill Simpson (127)

“We Will Always Love You” degli Avalanches (148)

Come spesso accade quando la conversione degli stream ha un grande peso nella stima delle vendita, il grande numero di passaggi accumulati sulle piattaforme digitali dalle canzoni di un disco si riverbera inevitabilmente sulla classifica dei singoli. Nella chart Billboard Hot 100 dei singoli a farla da padroni sono i due artisti in vetta a quella degli album, ovvero Taylor Swift e Kid Cudi, che da soli cannibalizzano praticamente l’intera graduatoria delle nuove entrate:

“Willow” di Taylor Swift (1)

“Champagne Problems” di Taylor Swift (21)

“No Body, No Crime” di Taylor Swift con le HAIM (34)

“‘Tis The Damn Season” di Taylor Swift (39)

“Gold Rush” di Taylor Swift (40)

“Tequila Shots” di Kid Cudi (41)

“Tolerate It” di Taylor Swift (45)

“Deck The Halls” di Nat King Cole (47)

“She Knows This” di Kid Cudi (49)

“Happiness” di Taylor Swift (52)

“Show Out” di Kid Cudi con Skepta e Pop Smoke (54)

“Evermore” di Taylor Swift con Bon Iver (57)

“Ivy” di Taylor Swift (61)

“Coney Island” di Taylor Swift con i National (63)

“Another Day” di Kid Cudi (64)

“Dorothea” di Taylor Swift (67)

“Long Story Short” di Taylor Swift (68)

“Cowboy Like Me” di Taylor Swift (71)

“Way Out” di Jack Harlow con Big Sean (74)

“Majorie” di Taylor Swift (75)

“Mr Solo Dolo III” di Kid Cudi (78)

“Dive” di Kid Cudi (80)

“Closure” di Taylor Swift (82)

“Heaven On Earth” di Kid Cudi (85)

“Reminds Me of You” di Kid LAROI con Juice WRLD (89)

“Sad People” di Kid Cudi (90)

“Damaged” di Kid Cudi (91)

“Beautiful Trip” di Kid Cudi (100)

In Gran Bretagna il protagonista non poteva essere che Paul McCartney, che lo scorso venerdì ha lanciato sui mercati il suo ultimo album di studio, “McCartney III”. Il lavoro è salito in vetta direttamente alla classifica UK Charts album, dove si sono segnalate queste altre nuove entrate:

“Another Night Another Town” di Shed Seven (31)

“Carols from King’s College Cambrige” del Coro del King’s College di Cambrige (84)

“A Jolly Christmas From” di Frank Sinatra (93)

“Best Loved Christmas Carols” del Coro del King’s College (98)

Essendo le vendite del nuovo album dello storico sodale di John Lennon rappresentate per la maggior parte da unità fisiche, nella UK Charts dei singoli delle canzoni di Sir Paul non c’è traccia. “Don’t Stop Me Eatin’” di LadBaby si piazza alla sua prima settimana di disponibilità sui mercati in vetta alla classifica, lasciandosi alle spalle i seguenti nuovi ingressi:



“Boris Johnson is a F**king C**t” di K**ts (5)

“Afterglow” di Ed Sheeran (30)

“Gnat” di Eminem (65)

“Favourite Time of Year” di Carrie Underwood (76)

“Snowman” di Sia (78)

“I Need You Christmas” dei Jonas Brothers (86)

“Black Magic” di Eminem (100)