Eddie Vedder, ascolta la cover acustica (e casalinga) di ‘Growin’ up’ di Bruce Springsteen

Oggi, 25 dicembre, il frontman dei Pearl Jam ha reso disponibile sulle principali piattaforme musicali una raccolta di sei brani che include le due più recenti canzoni da solista di Eddie Vedder, "Matter of time" e "Say hi”, oltre alle versioni acustiche “casalinghe” di tre pezzi della formazione di Seattle (“Just breathe”, “Future days” e “Porch”) e della cover di “Growin’ up” di Bruce Springtseen.

Diverse sono le occasioni che in passato hanno visto Eddie Vedder - che lo scorso 18 novembre ha suonato in anteprima "Matter of time" e "Say hi” nel corso del concerto in streaming organizzato dalla sua EB Research Partnership, Venture Into Cures - presentare una propria rilettura del brano del cantautore del New Jersey, originariamente pubblicato nell’album di debutto del Boss, “Greetings from Asbury Park, N.J” del 1973.

Oltre ad aver proposto la cover di “Growin’ up” durante alcuni suoi concerti passati, Vedder ha - per esempio - interpretato il brano di Springtseen prima del set dei Pearl Jam all’evento dell’1 ottobre 2004, parte del Vote for Change Tour, andato in scena in Pennsylvania.

Lo scorso 21 dicembre - come riportato da PearlJamonline.it - il frontman della band di “Ten” ha suonato e cantato “Growin’ up” durante il live stream benefico “Stand With Teachers”, organizzato da Steven Van Zandt e TeachRock. All’evento, hanno preso parte anche - tra gli altri - Springsteen, Tom Morello e Margo Price.