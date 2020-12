Michael Jackson: venduto il ranch di Neverland per 22 milioni di dollari

Come riportato dal Wall Street Journal, il ranch di Neverland - in cui Michael Jackson visse alcuni dei migliori anni della sua vita - è stato acquistato per 22 milioni di dollari dal miliardario statunitense Ron Burkle, co-fondatore della società di investimenti Yucaipa Companies e un tempo socio del compianto Re del Pop, scomparso il 25 giugno 2009.

Il ranch di 2700 acri nella contea di Santa Barbara, in California, con zoo e parco di divertimenti privato, è stato venduto a un prezzo inferiore rispetto alla valutazione di 100 milioni di dollari risalente al 2015, e al valore quotato nel 2017 di 67 milioni di dollari.

Secondo quanto riferito da un portavoce di Ron Burkle, l’uomo d'affari del Montana ha deciso di acquistare la proprietà - che, come ricordato da NBC News, è stata comprata da Jackson nel 1988 per 19,5 milioni di dollari e poi nel 2008, a causa della critica situazione finanziaria del cantante, rilevata dalla società di investimento Colony Capital - per la sua "opportunità di land banking”.

Lo scorso 14 dicembre, dopo che gli eredi di Jackson hanno citato in giudizio HBO e hanno chiesto un risarcimento di 100 milioni di dollari, sostenendo che il controverso documentario sullo scomparso Re del Pop, "Leaving Neverland” - di cui si è molto discusso nel 2019 per le dichiarazioni di due intervistati, che hanno raccontato di presunti abusi subiti da Michael Jackson a Neverland - ha violato un patto di "non-diffamazione" stipulato 27 anni fa, una corte d’appello statunitense ha dato ragione alla famiglia della voce di “Billie Jean”.