Justin Bieber, "Anyone" è la nuova canzone in uscita a Capodanno

Justin Bieber ha scelto di concludere l’anno con un concerto, affidandosi allo streaming. Una manifestazione che sarà seguibile in tutto il mondo, senza limiti d’accesso ovviamente. I fan di Bieber potranno dunque salutare il nuovo anno con lui, seppur virtualmente. Il concerto sarà disponibile ad accesso illimitato, previo l’acquisto di un biglietto del costo di circa 25 euro. Sarà così che Justin Bieber saluterà il 2020 per accogliere il 2021, nella speranza che potrà essere migliore di quello che sta per terminare. A causa dell’emergenza legata al Covid-19 il suo ultimo album, “Changes”, non ha ancora avuto un vero e proprio riscontro live. In qualche modo il cantante proverà a ottenerlo durante l’ultima notte dell’anno, a distanza di dieci mesi dall’uscita (14 febbraio 2020).

Per l’occasione potrebbe essere rivelata anche la nuova canzone “Anyone”, un’indiscrezione che nasce dalla pubblicazione di parte della scaletta del concerto. Il titolo del brano è presente tra quelli che Justin Bieber eseguirà dal vivo e il rilascio ufficiale potrebbe arrivare il primo dell’anno. Il concerto di Capodanno si terrà in streaming e con accessi multipli con un solo biglietto per soddisfare le esigenze di tutti i fan dell’artista. il concerto arriva a dieci mesi dall’uscita dell’album “Changes” ed è il primo evento live di Bieber dal 2017 a oggi, ovvero dal suo “Purpose World Tour”. “Anyone” non è presente in “Changes”, ultimo album di inediti di Justin Bieber ma non dovrebbe essere il primo estratto di un nuovo progetto discografico in arrivo per quest’anno. In un breve video in collegamento con l’amico Judan Smith, il cantante non ha resistito e ha voluto far sentire un brevissimo estratto della canzone, rivelandone anche il titolo. Nel video è possibile anche vedere la reazione della moglie Hailey Baldwin, entusiasta ed emozionata per la nuova canzone “amo davvero tanto questa canzone”, ha rivelato la donna.