Tiziano Ferro canta "Love of my life" dei Queen per i fan. Guarda il video.

Tiziano Ferro non ha mai nascosto il suo amore per i Queen e per Freddie Mercury. Tempo fa postò una foto che lo ritraeva davanti alla locandina di "Bohemian Rhapsody", il film dedicato ai Queen, con scritto “Freddie sempre sei nei nostri cuori!”. Oggi il regalo ai fan: un video, registrato dalla sua casa a Los Angeles, in cui l'artista di Latina, con tanto di maglioncino natalizio, canta "Love of my life", dedicandola al pubblico: "Me l’avete chiesta in tanti, tante volte. Più che mai quest’anno: gli amori della mia vita. Auguri! Merry Christmas! Feliz Navidad!", ha scritto sotto la clip. "Love of My Life" è un brano dei Queen, scritto da Freddie Mercury, pubblicato nel 1975 con l'album "A Night at the Opera". Il brano conobbe il grande successo in occasione della tournée del gruppo in seguito al quale viene pubblicato anche come singolo nella nuova versione acustica dal vivo inclusa nell'album "Live Killers" dei Queen del 1979. Il brano è stato scritto dal frontman Freddie Mercury per la sua compagna Mary Austin.