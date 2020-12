Rihanna accusata di violazione di copyright per una clip pubblicitaria

Stando a quanto riportato da TMZ e da Pitchfork, Rihanna è stata citata in giudizio per violazione del copyright da King Khan e dalla figlia di questo.

Secondo i documenti del tribunale visionati dal sito statunitense di gossip e intrattenimento, Arish Ahmad Khan - questo il nome all’anagrafe del musicista nato in Canada - e Saba Lou hanno accusato la voce di “Diamonds” di aver usato, senza permesso, un loro brano del 2012, intitolato “Good Habits (and Bad)”, in una clip promozionale di Fenty Beauty (marchio della cantante barbadiana) pubblicata su Instagram.

I querelanti hanno chiesto a Rihanna di non utilizzare più la canzone, scritta da King Khan e Saba Lou e originariamente inclusa nel disco di quest’ultima del 2012, “Until the End”, e un risarcimento dei danni non specificato.

Lo scorso settembre, la popstar di “Umbrella” - che ha dato alle stampe il suo ultimo album. “Anti”, nel 2016 - ha svelato ulteriori dettagli sul suo prossimo lavoro discografico. Dopo aver stuzzicato più volte i fan, lasciando intendere di avere pronto un nuovo disco, a margine dell’intervista per New! Magazine, Rihanna ha fatto sapere di essere “sempre al lavoro su nuova musica. Solo perché non ho pubblicato un album in pochi anni non significa che non ci sto lavorando”. E ha aggiunto: “Non pubblicherò nuova musica solo perché le persone la desiderano. Farò in modo che valga la pena aspettare, e ne varrà la pena”.