Lars Ulrich (Metallica) rivela qual è l’album che più ha ascoltato nel 2020

Recentemente intervistato dalla rivista statunitense “Rolling Stone”, Lars Ulrich ha raccontato e riassunto il suo 2020.

Tra le altre cose, il batterista dei Metallica ha rivelato che il disco che più ha ascoltato nel corso dell’anno che sta per concludersi è l’album di debutto eponimo dei Rage Against the Machine, originariamente pubblicato nel 1992 e contenente alcuni dei brani più noti della band losangelina come - per esempio - “Killing in the name” e "Know Your enemy”.

A proposito della prima prova sulla lunga distanza consegnata ai mercati dalla formazione di Zack de la Rocha e Tom Morello, descritta da Ulrich come “la colonna sonora perfetta per il 2020”, l’addetto ai tamburi della band capitanata da James Hetfield - la quale lo scorso 28 agosto ha pubblicato il box set “S&M²”, testimonianza dei due concerti tenuti dai Four Horsemen nel settembre 2019 alla Chase Center di San Francisco con la San Francisco Symphony - ha detto:

“Secondo la mia visione del mondo, non c'è nulla che sembra mettere le cose più in prospettiva di ‘Rage Against the Machine’. La musica, i temi, i testi: tutto sembra essere così azzeccato e pertinente con la follia quotidiana che si manifesta ogni volta che si sblocca il proprio dispositivo. Penso che sia la colonna sonora perfetta per il 2020”.

Oltre a parlare del primo disco dei Rage Against the Machine - il cui catalogo è tornato improvvisamente d'attualità in concomitanza con le proteste esplose in diverse città americane in seguito alla morte di George Floyd, l’afroamericano deceduto lo scorso 25 giugno dopo essere stato ammanettato e bloccato a terra da un poliziotto a Minneapolis, in Minnesota - Lars Ulrich ha svelato che “Dirt” degli Alice in Chains è uno dei suoi album preferiti che ha riascoltato nel 2020 e in cui ha trovato conforto.

In merito al lavoro discografico dato alle stampe nel 1992 dalla band di Jerry Cantrell - recentemente omaggiata da diversi artisti, tra cui anche i Metallica, che durante l’evento tributo alla formazione di “Nutshell” trasmesso in streaming hanno proposto una propria versione di “Would?”, brano tratto proprio dal secondo album degli Alice in Chains - Ulrich ha dichiarato: