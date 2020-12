Chris Cornell, guarda il lyric video della cover di ‘Watching the wheels’ di John Lennon

È stato pubblicato il lyric video della cover di “Watching the wheels” di John Lennon, registrata dal frontman di Soundgarden e Audioslave e inclusa nell’album postumo di Chris Cornell, uscito lo scorso 11 dicembre e intitolato “No one sings like you anymore”.

Il disco, registrato nel 2016 dal musicista statunitense scomparso il 18 maggio 2017, è stato pubblicato da Vicky Cornell e i suoi due figli, Toni e Christopher, a nome della Chris Cornell Estate. La pubblicazione - descritta dalla vedova Cornell come “l’ultimo album in studio interamente completato” del compianto leader della band di “Black Hole Sun” - include dieci cover incise da Chris Cornell per rendere omaggio agli artisti e alle canzoni che lo hanno ispirato nel corso della sua carriera artistica.

Oltre alla reinterpretazione di “Watching the wheels” di John Lennon, canzone originariamente inclusa nel disco “Double fantasy”, realizzato dall’ex Beatle insieme a Yoko Ono e pubblicato nel novembre del 1980, “No one sings like you anymore” presenta le cover di brani di - tra gli altri - Harry Nilsson, Carl Hall e quelle di “Nothing compares 2 u” di Prince e “Get it while you can” di Howard Tate (canzone che ha raggiunto notorietà grazie alla versione di Janis Joplin).

Nell’album postumo di Chris Cornell - già disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e da marzo 2021 su vinile - trovano spazio anche le sue versioni di “Stay with me baby” di Lorraine Ellison, inclusa nella colonna sonora della serie televisiva “Vinyl” e di "Patience" dei Guns N’Roses, pubblicata lo scorso luglio nel giorno in cui l’artista avrebbe compiuto 56 anni.