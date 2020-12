Nasce Radio House, l’emittente Web dedicata alla dance

Ha iniziato a trasmettere oggi, mercoledì 23 dicembre, Radio House, nuova Web radio dedicata esclusivamente alle sonorità clubbing. Per il momento l’emittente, fondata da Andrea Medri e Michele Panzieri (già animatori, insieme a James Barbadoro, del progetto “People Inda House”), trasmetterà musica senza interruzioni né conduzioni suddividendo il proprio palinsesto in quattro fasce orari: Morning (dalle 6 alle 12, dedicata alla chill-out e alla melodic techno), Afternoon (dalle 12 alle 18, con le novità underground), Evening (dalle 18 alle 24, incentrata sulle sonorità house e nu-house) e Night (dalle 24 alle 6, con un sguardo generale sui diversi generi che compongono il clubbing).

A partire dal prossimo anno Radio House introdurrà “playlist e mixati dei dj e dei club di riferimento, spazi per novità discografiche, contenuti dedicati a passato, presente e futuro della musica elettronica”, interagendo con la comunità e i fan attraverso le proprie pagine social.

L’emittente, che trasmette 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, è per il momento ascoltabile sul sito ufficiale www.radiohouse.it e tramite la app dedicata: successivamente la radio trasmetterà anche in FM e in simulcast su canali televisivi del digitale terrestre.