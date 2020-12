Bon Jovi, Richie Sambora sull'addio alla band: "Volevo fare il papà a tempo pieno"

Nel 2013 il chitarrista Richie Sambora ha abbandonato i Bon Jovi, una ferita per molti, anche per lo stesso leader della band. IL musicista è tornato a parlare della vicenda in una nuova intervista per People, ribadendo di aver lasciato la band per poter trascorrere più tempo con la figlia Ava che oggi ha 23 anni. “Non è stata una decisione facile ovviamente – ha spiegato il musicista 61enne – ma non ho avuto davvero altra scelta. Sinceramente, avevo molte cose da sistemare nella mia vita personale. Abbiamo vissuto tante cose insieme. Quello era un periodo di difficoltà a livello psicologico per la mia famiglia. Sapete, io non sono un angelo. Ma mi sono reso conto che mia figlia Ava a quel punto aveva bisogno che io fossi presente. La famiglia doveva venire prima di tutto, ecco quello che è successo. Adesso sono davvero felice di aver preso quella decisione. Di certo ha funzionato per la mia famiglia. La mia ex moglie Heather sta molto bene adesso, e anche Ava sta benissimo”. A ottobre, poco dopo il suo compleanno e la laurea alla Loyola Marymount University, la ragazza ha rilasciato delle dichiarazioni proprio su questo argomento: “Per mio padre quella di lasciare il palco è stata la decisione giusta – ha detto sempre a People – voleva fare il papà a tempo pieno. Alla fine, stava soffrendo per stare così tanto tempo in giro. Adesso non ha alcun rimpianto per aver lasciato la band”.

Dopo l’addio alla band, il rapporto tra Sambora e Ava è migliorato: “È proprio in quel momento che potevamo parlare – ha raccontato scherzando – lei era prigioniera nella mia macchina per quei 30 minuti. Non poteva scendere. Così ho potuto capire di cosa avesse bisogno, come stesse e tutte queste cose. Siamo sempre stati molto aperti, abbiamo sempre avuto un rapporto basato sul dialogo. Le ho semplicemente detto ‘Ehi, puoi dirmi qualsiasi cosa. Starò al tuo fianco’. Sono molto orgoglioso di lei e della persona che è diventata. È una ragazza incredibile con un futuro brillante. Si è impegnata per essere una brava persona ed è quello che è”.