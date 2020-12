Grammy 2021, premi alla carriera a Talking Heads, Grandmaster Flash e altri

Sono state rese note dalla Recording Academy le identità degli artisti che riceveranno il premio alla carriera in occasione dei prossimi Grammy Awards, i massimi riconoscimenti assegnati dall’industria discografica americana che saranno consegnati nel corso dell’annuale gala previsto per il prossimo 31 gennaio a Los Angeles.

I Lifetime Achievement Award saranno assegnati ai pilastri dell’hip hop newyorchese Grandmaster Flash and The Furious Five, allo scomparso percussionista e bandleader Lionel Hampton, alla cantante d’opera Marilyn Horne, al duo delle Salt-n-Pepa, alla latin star Selena - uccisa in Texas nel 1995 all’età di appena 23 anni, e ai Talking Heads, la band formata da David Byrne a New York nella prima metà degli anni Settanta.

Tra gli altri premi speciali assegnati, i Trustees Award andranno a Ed Cherney, Benny Golson e Kenny “Babyface” Edmonds, mentre il Technical Grammy Award sarà assegnato a Daniel Weiss. A causa del perdurare della pandemia da Covid-19, i dettagli relativi alla cerimonia di premiazione saranno diffusi prossimamente.

“I premi speciali ci offrono la possibilità di premiare l’influenza che gli artisti hanno avuto sulla comunità musicale a prescindere dal genere”, ha commentato il presidente ad interim della Recording Academy Harvey Mason jr.: “Come artista e amante della musica, sono grato di poter guardare indietro alle nostre influenze e osservarne l'impatto. In un anno in cui la musica ci ha aiutato a tenerci uniti, non vedo l'ora di onorare questo gruppo di icone musicali”.