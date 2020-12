Netflix e NME 'resuscitano' Melody Maker

Si deve a una nuova escursione nella musica di Netflix il particolare e parziale rilancio di Melody Maker, storica e estinta testata musicale britannica, in collaborazione con la sua tradizionale rivale NME.

L'occasione per la riattivazione del marchio del Melody Maker è stato il lancio del film "Ma Rainey's Black Bottom", che ha debuttato il 18 dicembre sulla popolare piattaforma video ed è ora accompagnato da un mini-sito online curato insieme allo staff di NME.

Il film (diretto da George C. Wolfe e prodotto, tra gli altri, da Denzel Washington) narra le vicende di Ma Rainey (interpretata da Viola Davis, che è affiancata da Chadwick Boseman come co-protagonista) ed è ambientato negli anni Venti del '900 a Chicago. Nel sito trovano spazio informazioni sul lungometraggio, playlist, approfondimenti sul blues, un'esibizione dal vivo di Hamzaa e varie playlists.

Il Melody Maker aveva visto la luce proprio all'epoca in cui è ambientato il film. Venne infatti lanciato come pubblicazione settimanale nel 1926 e, dopo avere goduto di grande popolarità tra gli anni '60 e '80, si avviò a un lento declino nel decennio successivo per poi essere chiuso nel dicembre del 2000. L'NME è stata la sua testata rivale per antonomasia. Molto più 'giovane' (la sua pubblicazione fu avviata solo nel 1952), apparteneva tuttavia allo stesso editore e la competizione interna tra i due magazine funzionò bene a lungo.

L'editore delle due testate è oggi Bandlab Technologies.