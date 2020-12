Paul McCartney, guarda il video di "When winter comes"

Nuovo video ufficiale a supporto del nuovo album Paul McCartney, “McCartney III”, pubblicato venerdì 18 La canzone scelta per questa clip, girata in animazione e diretta da Geoff Dunbar, è la conclusiva "When winter comes", anticipata dal preludio strumentale "Winter bird" (che riprende il tema iniziale del disco "Long tailed winter bird".

Della canzone scrivemmo, nella nostra recensione:

il sipario su “McCartney III” cala su una nota dolce, con questo bozzetto acustico alla Buddy Holly risalente addirittura al 1992 e prodotto da George Martin. Una chiusura dimessa, e meravigliosamente lieve.

il disco è stato scritto, suonato e prodotto quasi interamente dall'ex Beatle e lavorato durante il lockdown ed è l'ideale conclusione del trittico composto dagli album pubblicati come solista dall'artista britannico nel 1970 e nel 1980, intitolati rispettivamente "McCartney" e "McCartney II”.