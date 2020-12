Lux Vide, partnership con RTL 102.5 per il debutto nel mercato dei podcast

Lo studio di produzione Lux Vide aprirà a gennaio una nuova divisione dedicata alla realizzazione di podcast in collaborazione con radio RTL 102.5: nell’operazione editoriale saranno coinvolti - tra gli altri - gli autori Elena Bucaccio, Francesco Arlanch, Mario Ruggeri e Umberto Gnoli, oltre che attori come Luca Argentero e Alessandro Preziosi.

Fra le produzioni in fase di sviluppo annunciate figurano il crime podcast “Alleghe”, ispirato alla storia vera dei misteri di Alleghe, una serie di omicidi avvenuti tra il 1933 e il 1946 nei pressi dell’omonimo lago e località veneta, scritto da Elena Bucaccio, “Storie Mitiche” una rivisitazione in chiave moderna di miti e leggende narrati da Giovanni Scifoni, noto al pubblico televisivo per aver interpretato il personaggio del dottor Enrico Sandri nella serie TV “Doc-Nelle tue mani”, e “Contro tutte le previsioni”, una serie di puntate dedicata a storie di uomini e donne fuori dal comune.

“Questa partnership riguarda la più grande casa di produzione televisiva e la più grande radio italiana ed è scaturita dalla mia stima personale nei confronti di Lorenzo Suraci di cui ammiro l’intelligenza, la capacità imprenditoriale e il talento nel cogliere nuove opportunità”, ha commentato l’ad di Lux Vide Luca Bernabei: “Questo è solo l’inizio di una di tante collaborazioni future tra due società come le nostre, per il lancio di iniziative innovative basate sulla voglia di sognare, di essere sempre all’avanguardia e sulla stima reciproca”.

“La collaborazione tra due leader di mercato come Rtl 102.5 e Lux Vide aprirà prospettive entusiasmanti e con Luca Bernabei l’obiettivo sarà di creare ed innovare un nuovissimo prodotto multipiattaforma, online e on air”, ha dichiarato il presidente di RTL 102.5 Lorenzo Suraci: “I nostri ascoltatori avranno a disposizione un'offerta ancora più ricca e di qualità, con nuove produzioni di eccellenza assoluta, che consolideranno le nuove abitudini di ascolto e fruizione”.