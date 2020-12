Bruce Springsteen, 3 date a San Siro nel 2022? Intervengono Little Steven e Trotta

I 7 concerti del Boss a San Siro potrebbero diventare 10, nel 2022.

Dopo le date del 1985, 2003, 2008, 2012, 2013 e le due del 2016 (The River Tour, 3 e 5 luglio), Claudio Trotta di Barley Arts nei giorni scorsi ha fatto sognare i fan del Boss postando sul suo profilo una sua foto di fronte allo Stadio milanese mentre fa il segno "3" con le dita e la scritta "2022!?!?!" come didascalia.

Ma non solo: secondo quanto riporta l'edizione milanese di Repubblica Trotta - che ha appena vinto l'Ambrogino d'oro, la massima onorificenza cittadina - nella giornata di ieri avrebbe scritto direttamente al sindaco Beppe Sala e all'assessore a Sport e Tempo libero, Roberta Guaineri per chiedere lo stadio. Nella giornata di stamattina Barley Arts ha anche diffuso una nota in cui non si parla di Springsteen, ma si rilancia l'appello del Forum Arte e Spettacolo in cui si chiede di dare tempi certi a chi vuole riportare la musica al Meazza, proponendo la data del 20 Marzo 2021 per la ripartenza del settore live.

Secondo quanto riporta sempre Repubblica, Trotta vorrebbe portare allo stadio anche gli Ac/Dc, ma

l'ostacolo, paradossalmente, è lo stadio. Il Consorzio San Siro, dopo il digiuno, ha urgenza di riempire prato e tribune dal 2022. Generando, per contrappasso, un effetto- ingorgo tra le richieste di artisti e promoter e il numero limitato di slot, ulteriormente ristretto da Milan e Inter che non vorrebbero esibizioni sul prato del Meazza nell'ultima parte di luglio.

Vedremo, e attendiamo fiduciosi. La volontà c'è tutta, tanto che Springsteen nel film "Letter to you" - girato a novembre scorso, prima della pandemia - ipotizzava di far partire il tour di "Letter to you" proprio da San Siro, con ben 4 date.

A tal proposito, è intervenuto Little Steven, intervistato domenica da Luca Villa di PearlJamonline per presentare la sua iniziativa Teachers Rock, a favore degli insegnanti: questa notte si è svolto un livestream a cui hanno partecipato Eddie Vedder e Springsteen.

Ecco cosa ha detto Little Steven sullo stadio

"Certo che suoneremo a San Siro, se sarà ancora in piedi. Lo spero, ma ho letto che stanno pensando di distruggerlo, e spero che non succeda. È un ottimo posto dove iniziare e dove finire un tour, forse è meglio finire un tour perché i fan rischiano di rovinarti, dopo tutto rischia di non essere così bello. Comunque sì, è uno dei nostri preferiti dove suonare

Ecco l'intervista completa a Little Steven