Roberto Angelini (e il suo cane) cantano "Incognita" per Rockol

Un ritorno delicato, intimo, quasi in punta di piedi per Roberto Angelini, che con "Incognita", il singolo uscito appena lo scorso martedì, 15 dicembre, piazza il primo tassello di avvicinamento al suo prossimo album di inediti. Abbiamo chiesto al cantautore romano di suonare il brano in chiave acustica: durante la registrazione del video il suo Springer Spaniel Inglese è zompato sul divano, mettendosi pure a duettare con Angelini. Troppo dolce e divertente per cestinare la registrazione.

A proposito di "Incognita", Angelini racconta:

“Incognita” nasce da un giro di chitarra figlio di alberghi e camerini frequentati durante il tour di “Ecco” di Niccolò Fabi nel 2013. È figlio della mia grande passione per Nick Drake e prende spunto da una particolare accordatura che il cantante inglese usava frequentemente. “Incognita” è rimasta negli hard disk per qualche anno e al momento di comporre una valida rosa di brani per il mio nuovo disco, mi è sembrata perfetta per iniziare il percorso. La continua ricerca di sé, l’assenza di sicurezze, l’incognita romantica che, da sempre, è la scintilla che accende il processo creativo. Rappresenta benissimo quello che sono e che ho fatto in questi anni e possiede la giusta delicatezza per essere l’inizio di un viaggio che sarà, canzone dopo canzone, molto più complesso.

È datato 2011 l’ultimo lavoro di Roberto Angelini a suo nome, uscito per la propria etichetta indipendente FioriRari. Nel mezzo sono accadute tante cose: collaborazioni con moltissimi artisti (tra le più recenti la firma come co-produttore dell’ultimo pluripremiato album di Niccolò Fabi “Tradizione e Tradimento” e quella di produttore del primo disco di Margherita Vicario). E ancora, numerosi progetti paralleli, tra i più fortunati quelli legati a Nick Drake – un album, un tour, un documentario - e una carriera televisiva ormai quasi decennale, intrapresa dapprima su Rai3 con “Gazebo”, poi con “Propaganda Live”, il talk condotto da Diego "Zoro" Bianchi su La7.