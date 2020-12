Spotify per gli autori: arriva il Songwriters Hub

Dopo YouTube, anche Spotify continua a mostrarsi proattiva nei confronti degli autori: la società svedese quotata sulla borsa di New York ha infatti lanciato sulla sua app Songwriters Hub, nuovo tool grazie al quale verrà dato risalto alle penne autrici delle più grandi hit a livello globale. Grazie alla nuova soluzione non solo le playlist Written By saranno aggregate in un unico spazio virtuale: anche tutti i podcast incentrati sulla scrittura e sugli argomenti interessanti per gli autori troveranno spazio in Songwriters Hub.

“Con il lancio del Songwriters Hub stiamo procedendo nell’evoluzione del modo in cui la musica viene scoperta e apprezzata”, ha spiegato Jules Parker, responsabile delle relazioni editoriale di Spotify: “Supportare editori e autori va di pari passo con la scoperta dell'artista. La gente conosce gli interpreti, ma non necessariamente gli autori. Aiutando a creare queste connessioni, aiutiamo da una parte il pubblico a scoprire nuova musica, e dall’altra ad aprire potenziali opportunità lavorative per gli autori. Tutto si ricollega alla nostra missione di aiutare i creator a vivere del proprio lavoro”.

La mossa di Spotify è da inquadrare in uno scenario non esattamente disteso tra big tech e filiera creativa: negli Stati Uniti si sta trascinando ormai da due anni una vertenza tra autori ed editori e grandi società di streaming - oltre alla stessa Spotify, Pandora, Amazon e Google - relativa ai tassi sui diritti d’autore stabiliti dal Copyright Royalty Board, l’autorità statunitense che stabilisce i termini delle licenze concesse ai servizi di webcasting.